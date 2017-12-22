|
«Я испытываю ощущение полета…» – заявил делегат съезда «Единой России»
Сегодня, 15:36
Комментариев: 0
Версия для печати
Представители Тамбовского регионального отделения партии «Единая Россия» приняли участие в работе съезда партии в Москве, который проходил 22-23 декабря. Единороссы обещают всемерную поддержку действующему Президенту РФ Владимиру Путину на предстоящих выборах.
Делегат съезда, глава Мичуринского района заявила: «Я испытываю ощущение полета и уверенности. У меня были очень большие ожидания от Съезда, и все они оправдались. Мы видели, какой был посыл в речи Президента, какая энергетика. Мы, партийцы, это почувствовали. Президент сказал: мы все вместе поступательно будем двигаться вперед от победы к победе».
На съезде члены партии «Единая Россия» обсудили проблемы и предложения в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, аграрной сферы и другие темы.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.