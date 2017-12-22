«Я испытываю ощущение полета…» – заявил делегат съезда «Единой России» Комментариев: 0



Делегат съезда, глава Мичуринского района заявила: «Я испытываю ощущение полета и уверенности. У меня были очень большие ожидания от Съезда, и все они оправдались. Мы видели, какой был посыл в речи Президента, какая энергетика. Мы, партийцы, это почувствовали. Президент сказал: мы все вместе поступательно будем двигаться вперед от победы к победе».



На съезде члены партии «Единая Россия» обсудили проблемы и предложения в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, аграрной сферы и другие темы. Представители Тамбовского регионального отделения партии «Единая Россия» приняли участие в работе съезда партии в Москве, который проходил 22-23 декабря. Единороссы обещают всемерную поддержку действующему Президенту РФ Владимиру Путину на предстоящих выборах.Делегат съезда, глава Мичуринского района заявила: «Я испытываю ощущение полета и уверенности. У меня были очень большие ожидания от Съезда, и все они оправдались. Мы видели, какой был посыл в речи Президента, какая энергетика. Мы, партийцы, это почувствовали. Президент сказал: мы все вместе поступательно будем двигаться вперед от победы к победе».На съезде члены партии «Единая Россия» обсудили проблемы и предложения в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, аграрной сферы и другие темы.



