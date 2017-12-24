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В центре Тамбова прикрыли подпольный игровой клуб
Сегодня, 07:45
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В подвале трехэтажного здания на территории рынка в Тамбове сотрудники полиции прикрыли подпольный игорный клуб. В помещении полицейские нашли несколько компьютеров, на которых и проводились азартные игры. Стоит отметить, что уже установлен организатор игорного клуба, по факту организации подпольных игр проводится проверка.
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