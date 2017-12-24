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В Мичуринске прошли соревнования по кроссфиту
Сегодня, 07:54
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В Мичуринске прошли командные соревнования по кроссфиту, в них приняли участие шесть команд. Кроссфит-тренировки включают в себя элементы интервальных тренировок высокой интенсивности, тяжёлой атлетики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, бега и других. Лучшими в двух комплексах упражнений стали представители МВД России по Мичуринску.
Среди упражнений были бурпи, выброс мяча, подтягивание, швунг гири, становая тяга, запрыгивание на коробку.
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