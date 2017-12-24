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В Тамбове задержали 18-летнюю наркокурьершу
Сегодня, 08:43
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Тамбовские сотрудники наркоконтроля задержали 18-летнюю девушку, у которой изъяли 25 граммов наркотического средства «соль». Синтетические наркотики вроде соли обладают более разрушающим эффектом, нежели растительные, они по действию похожи на кокаин и амфетамин. В ходе обыска у наркодилера полицейские нашли еще 50 граммов синтетического наркотика, а потом еще несколько «закладок». Из незаконного оборота в общей сложности изъято более ста свертков с синтетическим наркотиком.
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