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ТКС выполняют капитальный ремонт в счет арендной платы
Вчера, 18:54
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В связи с тем, что в действующем тарифе заложено недостаточно средств для проведения полноценного капитального ремонта сетей и оборудования системы водоснабжения и водоотведения областного центра, между администрацией г. Тамбова и АО «Тамбовские коммунальные системы» существует договоренность о выполнении капитального ремонта в счет арендных платежей.
То есть иными словами ТКС за аренду сетей и оборудования расплачиваются с городом не «живыми» деньгами, а ремонтными работами на этих же сетях и оборудовании. И городская администрация, и ТКС считают такой способ оплаты более выгодным для города и горожан, так как средства целевым образом направляются на обновление коммунальной инфраструктуры. В том числе эти деньги идут на ремонт неучтенных канализационных коллекторов.
В 2018 г. планируется заключение концессионного соглашения между администрацией г. Тамбова и АО «Тамбовские коммунальные системы», в рамках которого намечено направить 3 млрд руб. на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения г. Тамбова. Это позволит существенно обновить сети и оборудование, а также повысить уровень автоматизации работы всей системы.
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