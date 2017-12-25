ТКС выполняют капитальный ремонт в счет арендной платы Комментариев: 0



То есть иными словами ТКС за аренду сетей и оборудования расплачиваются с городом не «живыми» деньгами, а ремонтными работами на этих же сетях и оборудовании. И городская администрация, и ТКС считают такой способ оплаты более выгодным для города и горожан, так как средства целевым образом направляются на обновление коммунальной инфраструктуры. В том числе эти деньги идут на ремонт неучтенных канализационных коллекторов.



В 2018 г. планируется заключение концессионного соглашения между администрацией г. Тамбова и АО «Тамбовские коммунальные системы», в рамках которого намечено направить 3 млрд руб. на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения г. Тамбова. Это позволит существенно обновить сети и оборудование, а также повысить уровень автоматизации работы всей системы. В связи с тем, что в действующем тарифе заложено недостаточно средств для проведения полноценного капитального ремонта сетей и оборудования системы водоснабжения и водоотведения областного центра, между администрацией г. Тамбова и АО «Тамбовские коммунальные системы» существует договоренность о выполнении капитального ремонта в счет арендных платежей.То есть иными словами ТКС за аренду сетей и оборудования расплачиваются с городом не «живыми» деньгами, а ремонтными работами на этих же сетях и оборудовании. И городская администрация, и ТКС считают такой способ оплаты более выгодным для города и горожан, так как средства целевым образом направляются на обновление коммунальной инфраструктуры. В том числе эти деньги идут на ремонт неучтенных канализационных коллекторов.В 2018 г. планируется заключение концессионного соглашения между администрацией г. Тамбова и АО «Тамбовские коммунальные системы», в рамках которого намечено направить 3 млрд руб. на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения г. Тамбова. Это позволит существенно обновить сети и оборудование, а также повысить уровень автоматизации работы всей системы.



