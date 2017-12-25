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Заведующая детским садом присвоила более миллиона рублей
Сегодня, 07:29
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Заведующая детским садом «Родничок», который располагается в городе Тамбове, провернула аферу с заработной платой сотрудников, присвоив более миллиона рублей. В течение трех лет, работая в должности заведующей дошкольным образовательным учреждением, она вносила в табели учета рабочего времени и ведомости по зарплате сведения о вахтерах и дворниках, которые фактически не работали. Зарплату за данных работников получал её брат.
Её действия были квалифицированы по ч.1 ст.292 УК РФ «Служебный подлог», суд принял решение о взыскании с ответчицы причиненного ущерба.
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