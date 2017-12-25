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На севере Тамбова детский сад построили за четыре месяца
Завершаются работы по строительству детского сада «Волшебная страна» в северной части города Тамбова, готовность которого составляет 95%. К строительству детсада подрядчик приступил вначале августа, и фактически за пару месяцев была возведена коробка здания, а уже в ноябре строители приступили к внутренней отделке. Общая стоимость проекта около 230 миллионов рублей. Детский сад рассчитан на 250 мест — всего 12 групп для детей разного возраста.
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