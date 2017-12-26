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В области увеличилось количество смертей от наркотического отравления
Сегодня, 08:29
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В Тамбовской области в 2017 году зафиксировали семь летальных случаев от наркотического отравления, в прошлом году было четыре факта. Отмечается растущее количество отравлений от употребления синтетических наркотиков. Хуже всего дела обстоят в Тамбовском районе, где в оборот запретных веществ вовлечены несовершеннолетние.
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