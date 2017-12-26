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Сегодня микрорайон «Ласки» останется без электричества
Сегодня, 08:41
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Сегодня в связи с проведением работ на электрических сетях будет прекращена подача электроэнергии в микрорайон Ласки города Тамбова. Электричество отключат у жителей, проживающих на улицах: Песчаная, Ласковская, Чкалова, проезд Тихий с 9:00 до 11:00.
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