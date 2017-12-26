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» » Прямая линия губернатора уходит на каникулы

Прямая линия губернатора уходит на каникулы

Сегодня, 08:59
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Сайт «Прямая линия» главы администрации Тамбовской области Александра Никитина с 28 декабря уходит на ежегодную техническую профилактику. Работа ресурса возобновится 15 января 2018 года. По информации областных чиновников обновленный сайт станет удобнее для пользователей. У заявителей появится возможность размещать комментарии к оценкам.
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Прямая линия губернатора уходит на каникулы

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