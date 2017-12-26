Прямая линия губернатора уходит на каникулы 0 Сайт «Прямая линия» главы администрации Тамбовской области Александра Никитина с 28 декабря уходит на ежегодную техническую профилактику.

Сегодня микрорайон «Ласки» останется без электричества 0 Сегодня в связи с проведением работ на электрических сетях будет прекращена подача электроэнергии в микрорайон Ласки города Тамбова.

В области увеличилось количество смертей от наркотического отравления 0 В Тамбовской области в 2017 году зафиксировали семь летальных случаев от наркотического отравления, в прошлом году было четыре факта.

Тамбов в списке бедных столиц субъектов страны 0 Консалтингового бюро «Стрелка» проанализировало доходы, и расходы 79 городов РФ, которые являются столицами субъектов Российской Федерации.

Перинатальный центр - готовность № 1 0 В настоящее время строительные работы перинатального центра в городе Тамбове завершены. Ведется поставка мебели и монтаж медицинского оборудования.

Депутат городской Думы выиграл суд у судебного пристава 0 Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обратился в Арбитражный суд с заявлениями к судебному приставу-исполнителю Октябрьского районного ОСП УФССП России по Тамбовской области о признании недействительными постановлений о взыскании исполнительского сбора в размере 50 000 руб. в

На севере Тамбова детский сад построили за четыре месяца 0 Завершаются работы по строительству детского сада «Волшебная страна» в северной части города Тамбова, готовность которого составляет 95%.

Заведующая детским садом присвоила более миллиона рублей 0 Заведующая детским садом «Родничок», который располагается в городе Тамбове, провернула аферу с заработной платой сотрудников, присвоив более миллиона рублей.

ТКС выполняют капитальный ремонт в счет арендной платы 0 В связи с тем, что в действующем тарифе заложено недостаточно средств для проведения полноценного капитального ремонта сетей и оборудования системы водоснабжения и водоотведения областного центра, между администрацией г. Тамбова и АО «Тамбовские коммунальные системы» существует договоренность о

В Тамбове задержали 18-летнюю наркокурьершу 0 Тамбовские сотрудники наркоконтроля задержали 18-летнюю девушку, у которой изъяли 25 граммов наркотического средства «соль».

В Мичуринске прошли соревнования по кроссфиту 0 В Мичуринске прошли командные соревнования по кроссфиту, в них приняли участие шесть команд.

В центре Тамбова прикрыли подпольный игровой клуб 0 В подвале трехэтажного здания на территории рынка в Тамбове сотрудники полиции прикрыли подпольный игорный клуб.

Котовску присвоен статус территории опережающего развития 0 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании шести новых территорий опережающего развития в моногородах в европейской части России, в число таких территорий вошёл и Котовск.

Мы помним ваш подвиг 0 23 декабря руководители Мичуринского отделения ветеранов Афганистана и представители ГК «АСБ» посетили семьи, где кормильцы погибли в локальных конфликтах.

Поликлиники областного центра в числе аутсайдеров 0 Поликлиники города Тамбова оказались на последних строчках рейтинга медицинских услуг по Тамбовской области.

ФК «Котовск» на первом месте 0 По итогам игр 2017 года футбольный клуб «Котовск» занял первое место среди команд региона.

В драмтеатре прошла премьера мюзикла «Хрустальное сердце» 0 В Тамбове на сцене Тамбовского государственного академического ордена «Знак Почета» драматического театра прошла премьера мюзикла «Хрустальное сердце».

Тамбовские коммунальные системы задолжали городу миллионы рублей 0 Администрация города Тамбова обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением к АО «Тамбовские коммунальные системы», с требованием о взыскании задолженности по договору аренды городской инфраструктуры и иных объектов, связанных с деятельностью водоканала. Общая сумма задолженности по нескольким

В Ржаксинском районе продолжается ремонт учреждений сферы здравоохранения 0 В 2015–2017 годах в рамках программы модернизации здравоохранения области за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования в Ржаксинском районе продолжается ремонт здания поликлиники.