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Лесхозы увеличили объемы производства
Сегодня, 07:24
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На 11% лесхозы увеличили объемы производства в 2017 году, предприятия региона произвели более 18 тысяч кубометров лесопродукции. Увеличение объемов производства напрямую связано с модернизацией цехов по переработке древесины. Деревообрабатывающие цеха восстановлены во всех лесных хозяйствах области, в уходящем году проделана большая работа в Тамбовском, Мичуринском, Рассказовском, Горельском лесхозах.
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