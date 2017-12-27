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За 11 лет построено более 900 километров межпоселковых газопроводов
Сегодня, 07:34
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В Сосновском районе Тамбовской области введен в эксплуатацию газопровод, протяженностью около 14 километров, который позволил газифицировать 279 домовладений, расположенных в селах Христофоровка и Домнино, в деревне Ильиновка.
Работы проводятся в рамках реализации федеральной программы газификации регионов России ПАО «Газпром». С 2006 года «Газпром» направил на газификацию региона порядка 4,7 миллиарда рублей, построено более 900 километров межпоселковых газопроводов.
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