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Фирма депутата гордумы может быть объявлена банкротом
Сегодня, 11:04
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В Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление ФНС России о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Тамбов смазочные материалы» в связи с наличием просроченной задолженности в размере 2 970 991,08 руб. Компания имеет задолженность перед фондом социального страхования, долги по платежам за газ, тепло и электроэнергию и другие.
Генеральным директором и владельцем ООО «Тамбов смазочные материалы» выступает депутат Тамбовской городской Думы фракции «Единая Россия» Олег Панков. Компания занимается торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. ООО «ТСМ», принимало участие в 18 торгах из них выиграла 6. Основным заказчиком является Комитет государственного заказа Тамбовской области.
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