Поздравляем вас с наступающим Новым Годом! 0 До наступления нового года осталось несколько часов. Мы благодарим всех читателей информационного агентства «Тамбов-информ» за то, что вы были с нами в течение уходящего года.

Дольщики дома по ул. Коммунальная, 46 начали выигрывать суды 0 Участники долевого строительства дома по адресу: город Тамбов, улица Коммунальная, 46 начали выигрывать суды по взысканию неустойки, компенсации морального вреда и штрафов за нарушение срока передачи объекта долевого строительства.

Тамбовский VLOG - независимый журналистский проект уходящего года 0 В конце апреля 2017 года тамбовские журналисты Александр Смолеев и Сергей Степанов разместили первое видео на аккаунте в YouTube под названием «Тамбовский VLOG».

Алексей Плахотников стал Дедом Морозом для депутатов 0 На завершающее заседание городского совета Котовска пришел Дед Мороз, который дарил подарки тем, кто из депутатов рассказывал стихи, веселые истории, анекдоты и поздравления.

Фирма депутата гордумы может быть объявлена банкротом 0 В Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление ФНС России о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Тамбов смазочные материалы» в связи с наличием просроченной задолженности в размере 2 970 991,08 руб.

Участникам «игорной банды» продлили срок содержания под стражей 0 Правоохранительными органами продолжается проведение предварительного следствия по делу связанного с организацией сети подпольных игровых клубов на территории Тамбовской области.

В Тамбове открыли перинатальный центр 0 В Тамбове открыли перинатальный центр детской областной клинической больницы. После того как центр получит лицензию на осуществление медицинской деятельности он начнет принимать первых пациентов это будет в I квартале 2018 года.

За 11 лет построено более 900 километров межпоселковых газопроводов 0 В Сосновском районе Тамбовской области введен в эксплуатацию газопровод, протяженностью около 14 километров, который позволил газифицировать 279 домовладений, расположенных в селах Христофоровка и Домнино, в деревне Ильиновка.

Лесхозы увеличили объемы производства 0 На 11% лесхозы увеличили объемы производства в 2017 году, предприятия региона произвели более 18 тысяч кубометров лесопродукции

Прямая линия губернатора уходит на каникулы 0 Сайт «Прямая линия» главы администрации Тамбовской области Александра Никитина с 28 декабря уходит на ежегодную техническую профилактику.

Сегодня микрорайон «Ласки» останется без электричества 0 Сегодня в связи с проведением работ на электрических сетях будет прекращена подача электроэнергии в микрорайон Ласки города Тамбова.

В области увеличилось количество смертей от наркотического отравления 0 В Тамбовской области в 2017 году зафиксировали семь летальных случаев от наркотического отравления, в прошлом году было четыре факта.

Тамбов в списке бедных столиц субъектов страны 0 Консалтингового бюро «Стрелка» проанализировало доходы, и расходы 79 городов РФ, которые являются столицами субъектов Российской Федерации.

Перинатальный центр - готовность № 1 0 В настоящее время строительные работы перинатального центра в городе Тамбове завершены. Ведется поставка мебели и монтаж медицинского оборудования.

Депутат городской Думы выиграл суд у судебного пристава 0 Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обратился в Арбитражный суд с заявлениями к судебному приставу-исполнителю Октябрьского районного ОСП УФССП России по Тамбовской области о признании недействительными постановлений о взыскании исполнительского сбора в размере 50 000 руб. в

На севере Тамбова детский сад построили за четыре месяца 0 Завершаются работы по строительству детского сада «Волшебная страна» в северной части города Тамбова, готовность которого составляет 95%.

Заведующая детским садом присвоила более миллиона рублей 0 Заведующая детским садом «Родничок», который располагается в городе Тамбове, провернула аферу с заработной платой сотрудников, присвоив более миллиона рублей.

ТКС выполняют капитальный ремонт в счет арендной платы 0 В связи с тем, что в действующем тарифе заложено недостаточно средств для проведения полноценного капитального ремонта сетей и оборудования системы водоснабжения и водоотведения областного центра, между администрацией г. Тамбова и АО «Тамбовские коммунальные системы» существует договоренность о

В Тамбове задержали 18-летнюю наркокурьершу 0 Тамбовские сотрудники наркоконтроля задержали 18-летнюю девушку, у которой изъяли 25 граммов наркотического средства «соль».

В Мичуринске прошли соревнования по кроссфиту 0 В Мичуринске прошли командные соревнования по кроссфиту, в них приняли участие шесть команд.