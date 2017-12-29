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Тамбовский VLOG - независимый журналистский проект уходящего года
Сегодня, 06:24
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В конце апреля 2017 года тамбовские журналисты Александр Смолеев и Сергей Степанов разместили первое видео на аккаунте в YouTube под названием «Тамбовский VLOG». В настоящее время на канале уже размещено более сотни роликов, которые посвящены актуальным вопросам жизни Тамбовской области. В том числе журналисты проекта освещают политические темы и события, о которых, не особо принято говорить в провластных СМИ, к примеру, связанные с деятельностью представителей оппозиции или просто критические материалы. Отдельные ролики набрали десятки и сотни тысяч просмотров.
«Мы пытаемся давать объективную картину происходящего. Например, как в случае со слушаниями по теме Олимпийского парка – мы одни из немногих полностью осветили это событие. Посмотрите, как все было преподано большей частью СМИ. Мягко говоря, самые сочные и важные, ключевые моменты были проигнорированы» - отмечает Александр Смолеев в интервью порталу «Твой Тамбов».
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