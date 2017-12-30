В ГК «АСБ» подвели итоги года Комментариев: 0



На полную мощность работают сахарные заводы ГК «АСБ». С начала 2017 года на «Воронежсахаре» получили сахара - 58 661 тонн. Хорошие показатели на Кирсановском заводе выработали - 73 278 тонн сахара. На маслозаводе «Кристалл» произвели 50 тысяч тонн подсолнечного масла. Высокие показатели позволяют с оптимизмом смотреть в будущее, они напрямую связаны с профессионализм, любовью к земле и преданностью своему делу.

В уходящем году продолжилась масштабная реконструкция сахарного завода в Кирсанове. Ввели в эксплуатацию сырьевую лабораторию на Грибановском сахарном заводе, в цехе по производству семян в Мучкапском районе было начато строительство элеватора, построен теплый склад, запущена автомобильная мойка.



В течение всего года ГК «АСБ» занималась подготовкой и обучением молодых кадров. В компании выработана и уже апробирована система, позволяющая готовить кадры, исходя из перспективы. В 2017 году курсы повышения квалификации прошли сотрудники отдела кадров, бухгалтеры. Уходящий год для ГК «АСБ» стал временем напряженной, но плодотворной работы. По итогам года агрофирмы ООО «ЮВАГ» вошли в тройку лидеров по наивысшей урожайности сахарной свеклы, в муниципальных образованиях хозяйства ГК «АСБ» стабильно занимают первые места, как и сотрудники агрофирм. В 2017 году убрали 511,3 тысяч тонн зерновых культур, накопали 1 миллион 362 тысячи тонн сахарной свеклы. Во многих агрофирмах урожайность озимой пшенице выше 60 ц/га (средняя 53 ц/га), урожайность ячменя достигает 50 ц/га, неплохие показатели по сахарной свекле в среднем 471 ц/га.На полную мощность работают сахарные заводы ГК «АСБ». С начала 2017 года на «Воронежсахаре» получили сахара - 58 661 тонн. Хорошие показатели на Кирсановском заводе выработали - 73 278 тонн сахара. На маслозаводе «Кристалл» произвели 50 тысяч тонн подсолнечного масла. Высокие показатели позволяют с оптимизмом смотреть в будущее, они напрямую связаны с профессионализм, любовью к земле и преданностью своему делу.В уходящем году продолжилась масштабная реконструкция сахарного завода в Кирсанове. Ввели в эксплуатацию сырьевую лабораторию на Грибановском сахарном заводе, в цехе по производству семян в Мучкапском районе было начато строительство элеватора, построен теплый склад, запущена автомобильная мойка.В течение всего года ГК «АСБ» занималась подготовкой и обучением молодых кадров. В компании выработана и уже апробирована система, позволяющая готовить кадры, исходя из перспективы. В 2017 году курсы повышения квалификации прошли сотрудники отдела кадров, бухгалтеры.



