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В центре Тамбова ликвидирован очередной игровой клуб
Полицейские после обращения бдительных граждан, что по улице Носовская в городе Тамбове проводятся азартные игры прибыли на место и пресекли работу подпольного игрового клуба. Заведение располагалось в нежилом здании. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из помещения клуба 9 компьютеров, wi-fi роутер и деньги в сумме 3800 рублей. Игры проводились через Интернет.
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