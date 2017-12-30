|
План мероприятий на январские каникулы
Сегодня, 08:33
Комментариев: 0
Версия для печати
- 01.01.2018-07.01.2018. Новогодняя поляна. Анимационные программы, конкурсные программы. Площадка у Ледового Дворца спорта «Кристалл».
- 04-05.01.2018; 10-13.01.2018. Часы фантазий «Сказка с хорошим концом», арт-выставки «Рождественские узоры», спортивно-игровые путешествия «Снежные каникулы». Подростковые клубы по месту жительств.
- 05.01.2018, 11.00-18.00. Зимний Фестиваль тамбовских брендов «Тамбовский волк». Площадка у Ледового Дворца спорта «Кристалл».
- 07.01.2018. Рождественские гуляния, завершение работы «Новогодней поляны». Площадка у Ледового Дворца спорта «Кристалл».
- 07.01.2018, 18.00. Рождество в «Усадьбе Асеевых» с лазерным шоу.
- 09.01.2017, 11.00. Игровая театральная программа «Рождественское чудо» «Центр дополнительного образования детей» (ул. Гастелло, д.32А).
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.