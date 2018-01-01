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Тамбовский молодежный театр приглашает в гости
Тамбовский молодёжный театр в новогодние каникулы, с 3 по 6 января в 19.00 ч покажет для всех любителей театра рождественскую мистерию «Ночь перед Рождеством» по повести Н.В. Гоголя. Для маленьких театралов новогодняя сказка" Щелкунчик,или Где орех Кракатук?" будет предложена со 2 по 8 января 2018 года два раза в день: в 10.00 и 13.00.
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Тамбовский молодёжный театр в новогодние каникулы, с 3 по 6 января в 19.00 ч покажет для всех любителей театра рождественскую мистерию «Ночь перед Рождеством» по повести Н.В. Гоголя.
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