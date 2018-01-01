В Рассказове заживо сгорела семья 0 В городе Рассказово на улице Пятилетки произошла трагедия, загорелся частный жилой дом. При тушении пожара спасатели нашли тела мужчины, его супруги и 14-летнего сына.

Тамбовский молодежный театр приглашает в гости 0 Тамбовский молодёжный театр в новогодние каникулы, с 3 по 6 января в 19.00 ч покажет для всех любителей театра рождественскую мистерию «Ночь перед Рождеством» по повести Н.В. Гоголя.

В области превышение числа умерших над числом родившихся составило 77,0% 0 В Тамбовской области за отчетный период 2017 года было зарегистрировано 8,2 тыс. новорожденных, это на 1056 младенцев меньше в 2016 году – сообщает Тамбовстат.

Три районных прокуратуры выявили нарушения в благоустройстве дворов Тамбова 0 Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обратился в прокуратуру Тамбовской области по вопросам целевого и эффективного расходования бюджетных средств на благоустройство дворовых территорий в городе Тамбове в рамках муниципальной программы. Рассмотреть вопрос, было поручено прокурорам

Тамбовская областная Дума закупила цветов на полмиллиона рублей 0 В 2017 году для торжественных мероприятий Тамбовская областная Дума закупила изделий цветочной продукции почти на полмиллиона рублей - 486 600 руб.

Тамбовский областной суд рассмотрит дело экс-главы Тамбова 0 В Тамбовский областной суд поступила апелляционная жалоба на решение Котовского городского суда по уголовному делу экс-главы города Тамбова Юрия Рогачева, дело будет рассмотрено 18 января.

В северной части Тамбова произошла коммунальная авария 0 31 декабря в Тамбове по улицам Агапкина и Глазкова произошла коммунальная авария, которая привела к тому, что хозяйственно-бытовые сточные воды начали растекаться по поверхности ландшафта.

План мероприятий на январские каникулы 0 - 01.01.2018-07.01.2018. Новогодняя поляна. Анимационные программы, конкурсные программы. Площадка у Ледового Дворца спорта «Кристалл».

В центре Тамбова ликвидирован очередной игровой клуб 0 Полицейские после обращения бдительных граждан, что по улице Носовская в городе Тамбове проводятся азартные игры прибыли на место и пресекли работу подпольного игрового клуба.

В ГК «АСБ» подвели итоги года 0 Уходящий год для ГК «АСБ» стал временем напряженной, но плодотворной работы. По итогам года агрофирмы ООО «ЮВАГ» вошли в тройку лидеров по наивысшей урожайности сахарной свеклы, в муниципальных образованиях хозяйства ГК «АСБ» стабильно занимают первые места, как и сотрудники агрофирм.

Поздравляем вас с наступающим Новым Годом! 0 До наступления нового года осталось несколько часов. Мы благодарим всех читателей информационного агентства «Тамбов-информ» за то, что вы были с нами в течение уходящего года.

Дольщики дома по ул. Коммунальная, 46 начали выигрывать суды 0 Участники долевого строительства дома по адресу: город Тамбов, улица Коммунальная, 46 начали выигрывать суды по взысканию неустойки, компенсации морального вреда и штрафов за нарушение срока передачи объекта долевого строительства.

Тамбовский VLOG - независимый журналистский проект уходящего года 0 В конце апреля 2017 года тамбовские журналисты Александр Смолеев и Сергей Степанов разместили первое видео на аккаунте в YouTube под названием «Тамбовский VLOG».

Алексей Плахотников стал Дедом Морозом для депутатов 0 На завершающее заседание городского совета Котовска пришел Дед Мороз, который дарил подарки тем, кто из депутатов рассказывал стихи, веселые истории, анекдоты и поздравления.

Фирма депутата гордумы может быть объявлена банкротом 0 В Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление ФНС России о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Тамбов смазочные материалы» в связи с наличием просроченной задолженности в размере 2 970 991,08 руб.

Участникам «игорной банды» продлили срок содержания под стражей 0 Правоохранительными органами продолжается проведение предварительного следствия по делу связанного с организацией сети подпольных игровых клубов на территории Тамбовской области.

В Тамбове открыли перинатальный центр 0 В Тамбове открыли перинатальный центр детской областной клинической больницы. После того как центр получит лицензию на осуществление медицинской деятельности он начнет принимать первых пациентов это будет в I квартале 2018 года.

За 11 лет построено более 900 километров межпоселковых газопроводов 0 В Сосновском районе Тамбовской области введен в эксплуатацию газопровод, протяженностью около 14 километров, который позволил газифицировать 279 домовладений, расположенных в селах Христофоровка и Домнино, в деревне Ильиновка.

Лесхозы увеличили объемы производства 0 На 11% лесхозы увеличили объемы производства в 2017 году, предприятия региона произвели более 18 тысяч кубометров лесопродукции

Прямая линия губернатора уходит на каникулы 0 Сайт «Прямая линия» главы администрации Тамбовской области Александра Никитина с 28 декабря уходит на ежегодную техническую профилактику.