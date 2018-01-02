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В Тамбовской области подорожает электричество
Сегодня, 08:06
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Федеральная антимонопольная служба установила границы минимального и максимального уровня тарифов на электроэнергию на 2018 год. Теперь за свет жители области заплатят от 3,75 до 3,82 рублей за КВтч, ранее электроэнергия стоила 3,61 рубль за КВтч.
Самые низкие показатели за электроэнергию у Брянской области. Там тарифы назначены от 3,55 до 3,60 рублей за КВтч, аналогичные показатели в Ярославской и Липецкой областях.
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