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Возбуждено уголовное дело по факту подделки документов в ходе капремонта

Сегодня, 15:29
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Возбуждено уголовное дело по факту подделки документов в ходе капремонта Несколько лет назад в многоквартирном доме № 125 по улице Советская в городе Тамбове был проведен капитальный ремонт общего имущества. Качество капитального ремонта инженерных сетей у жильцов дома вызывает серьезные нарекания. Ранее прокуратурой Октябрьского района города Тамбова были выявлены нарушения со стороны органов местного самоуправления.

Некоторые собственники установили, что в протоколе общего собрания по капитальному ремонту стоят не их подписи. Кроме того, УМВД России по городу Тамбову по факту подделки документов о гидравлическом расчете возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа). Окончательное процессуальное решение еще не принято.
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