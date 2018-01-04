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В Котовске прошли соревнования по картингу
Сегодня, 12:39
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Вчера в Котовске состоялся турнир по зимнему картингу на Кубок главы города. Глава Котовска Алексей Плахотников, пожелал всем участникам победы и отметил, что бесснежная зима не может повлиять на боевой настрой спортсменов.
В возрастной категории для детей первое место занял Андрей Антохин, среди взрослых первое место досталось Никите Бурлинину, который уже одерживал победу во время проведения весеннего турнира на Кубок главы города.
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