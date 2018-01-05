Продолжаются судебные разбирательства насчет здания XIX века Комментариев: 0



По мнению активистов данное здание было поставлено на государственную охрану в качестве выявленного объекта культурного наследия по согласованию с Министерством культуры РФ № 14-22-уе от 10.11.1992. Приказом Управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 27.03.2006 № 28 здание было исключено из перечня выявленных объектов культурного наследия без наличия историко-культурной экспертизы по результатам обсуждения общественного Совета по охране и сохранению культурного наследия (протокол № 1 от 17.02.2006). На официальном сайте Управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области размещены для публичного обсуждения проекты зон охраны федеральных памятников Преображенского собора и Гостиного двора. Государственная историко-культурная экспертиза проекта была проведена экспертами Домбровским А.А., Дорохиной О.В., Ивашовой Н.Д., которыми подтверждена историко-культурная ценность здания Интендантства. В проекте зон охраны указано: «Интендантство (2 здания), начало XIX века, снос запрещен».



По мнению административных истцов, на сегодняшний день происходит уничтожение памятника истории, что нарушает их права и законные интересы на доступ к культурным ценностям, на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности русского народа, на сохранение историко-культурной среды обитания, а именно: исторической застройки г. Тамбова.



Управлением по охране объектов культурного наследия области, в том числе с привлечением специалистов в области объектов культурного наследия, организована работа по установлению историко-культурной ценности объекта. В настоящее время проводятся архивные изыскания и исследования архитектурной ценности здания. Градозащитники Селиванов А.В. и Архипов А.В. обратились в суд с административным иском к Тамбовской городской Думе о признании незаконным решения Думы о сносе одного из самых старых зданий в городе Тамбове по улице Советская, 107.По мнению активистов данное здание было поставлено на государственную охрану в качестве выявленного объекта культурного наследия по согласованию с Министерством культуры РФ № 14-22-уе от 10.11.1992. Приказом Управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 27.03.2006 № 28 здание было исключено из перечня выявленных объектов культурного наследия без наличия историко-культурной экспертизы по результатам обсуждения общественного Совета по охране и сохранению культурного наследия (протокол № 1 от 17.02.2006). На официальном сайте Управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области размещены для публичного обсуждения проекты зон охраны федеральных памятников Преображенского собора и Гостиного двора. Государственная историко-культурная экспертиза проекта была проведена экспертами Домбровским А.А., Дорохиной О.В., Ивашовой Н.Д., которыми подтверждена историко-культурная ценность здания Интендантства. В проекте зон охраны указано: «Интендантство (2 здания), начало XIX века, снос запрещен».По мнению административных истцов, на сегодняшний день происходит уничтожение памятника истории, что нарушает их права и законные интересы на доступ к культурным ценностям, на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности русского народа, на сохранение историко-культурной среды обитания, а именно: исторической застройки г. Тамбова.Управлением по охране объектов культурного наследия области, в том числе с привлечением специалистов в области объектов культурного наследия, организована работа по установлению историко-культурной ценности объекта. В настоящее время проводятся архивные изыскания и исследования архитектурной ценности здания.



