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Глава администрации Тамбовской области поздравил с Рождеством
Сегодня, 06:55
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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в канун Рождества Христова пожелал всем добра, согласия в семье, здоровья и благополучия. «В эту волшебную ночь Рождества Христова, озаряемую светом Вифлеемской Звезды, хочется сказать о том, что сколько бы ещё лет не нанизывалось на стержни веков, незыблемыми на все времена остаются главные христианские ценности: мир, любовь к ближнему, добродетель, равенство, братство и счастье людское! … И мне хочется пожелать всем нам процветания и на нашей малой Родине — в Тамбовской области, и во всей нашей великой и любимой стране — России!», — написал глава региона на своей странице в Фейсбуке.
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин присоединился к поздравлениям: «Пусть Рождество Христово станет для каждого из нас тем вдохновением, что даст нам сил прожить новый год с чистыми и добрыми помыслами. От всего сердца поздравляем с Рождеством Христовым!»
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