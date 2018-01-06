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Мичуринск готовится к фестивалю Козла

Сегодня, 08:20
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Мичуринск готовится к фестивалю КозлаИдет полным ходом подготовка к фестивалю Козла, который пройдет в Мичуринске на масленичной неделе. По замыслу организаторов и чиновников фестиваль напомнит горожанам и гостям наукограда об историческом названии Мичуринска. Одной из изюминок мероприятие станет печенье, которое испекут по старинному купеческому рецепту специально к празднику. Участников праздника ожидают весёлые игры, соревнования, выставка козлов, продажа сувенирной продукции и другие занимательные сюрпризы.
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