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В Тамбовской области закрепили четыре памятника природы
Сегодня, 17:42
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Глава администрации Тамбовской области подписал постановление об образовании особо охраняемых природных территорий регионального значения. Два памятника природы - «Балка Земляная» и «Балка Козленков овраг» - закреплены в Жердевском районе, на территории Инжавинского и Рассказовского района образовали «Балку Коренную», а в Токаревском - «Долину реки Харина».
На территории природных памятников ученые будут проводить исследовательские работы, экологический мониторинг, внедряться передовой опыт в области сохранения природных ресурсов.
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