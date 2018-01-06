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В Рождество злоумышленник украл автомобиль в городе Тамбове
Сегодня, 17:56
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По информации УМВД России по Тамбовской области 7 января в полицию обратился житель города Тамбова с заявлением об угоне автомобиля с улицы Сабуровская. Наряды полиции были ориентированы на задержание ВАЗ- 2107. В ходе несения службы сотрудниками дорожно-патрульной службы на Рассказовском шоссе автомобиль был остановлен. 22-летний угонщик задержан и доставлен в полицию, похищенный автомобиль возвращен законному владельцу.
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