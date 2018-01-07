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В парке «Дружбы» зарезали женщину
Сегодня, 07:35
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Вчера в Тамбове в районе парка Дружбы местные жители обнаружили женщину, которая попросила прохожих о медицинской помощи. При доставлении в больницу потерпевшая скончалась в автомобиле скорой помощи от многочисленных ножевых ранений. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время сложно сказать стала ли женщина жертвой маньяка или произошла ссора, ответы на эти и другие вопросы должны дать правоохранительные органы.
Если вы располагаете информацией об обстоятельствах данного преступления и лицах, причастных к его совершению необходимо позвонить по телефонам: 8 (4752) 75-94-11, 75-40-35, 75-88-43.
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