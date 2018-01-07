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В экстрим-центре «Крылья» разбился мужчина
Сегодня, 07:46
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В экстрим-центре «Крылья» на бульваре Строителей в городе Тамбове произошел несчастный случай. При неудачном кувырке на батутах получил смертельную травму молодой человек. По словам знакомых, которые отдыхали вместе с ним, прыгая на батуте, он зацепился головой между батутной сеткой и стенкой, чем травмировал себе шейный позвонок. У парня сразу отказали ноги и руки, операцию провели на следующий день после нечастного случая, но ему стало хуже, и он впал в кому. Врачи боролись за его жизнь 10 дней, но помочь ему не смогли.
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