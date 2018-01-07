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Более 200 тысяч жителей области посетили праздничные мероприятия
Сегодня, 16:05
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В новогодние каникулы на территории Тамбовской области активно проходили праздничные мероприятия, которые посетили свыше 200 тысяч жителей и гостей области. В кинотеатрах в районах и городах области прошли премьерные показы фильмов, в домах культуры прошли выступления артистов «Тамбовконцерта», тамбовского и мичуринского театров, ансамбля «Ивушка». Главными центрами стали музей-усадьба С.В.Рахманинова «Ивановка» и «Усадьба Асеевых».
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