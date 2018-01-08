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Полицейские поздравили с новогодними праздниками воспитанников школы-интерната
Сегодня, 07:29
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Руководство и сотрудники УМВД России по Тамбову поздравили воспитанников Красносвободенской санаторной школы-интернат с новогодними праздниками. Стражи правопорядка уделили внимание 147 воспитанникам, из них 39 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей – отмечает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. Начальник УМВД России по Тамбову Владислав Краснослободцев пожелал детям праздника и волшебства.
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