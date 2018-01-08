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В Рассказово столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
Сегодня, 07:37
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Вечером на улице Советская в районе дома №20 в города Рассказово водитель «ЛАДА Гранта» не уступил дорогу и столкнулся с «ВАЗ 21140». В результате ДТП серьезные телесные повреждения получили пассажиры «ВАЗ»: 17-летняя девушка и 53-летняя женщина. Будьте внимательны на дорогах.
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