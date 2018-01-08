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Бездействия должностных лиц МКУ «Долговой центр» привело к ущемлению прав горожан
Сегодня, 07:58
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Прокуратурой Ленинского района проведена проверка по вопросу установки индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилом помещении в доме №20 по ул. Пионерской в городе Тамбове. Заявитель является нанимателем квартиры на основании договора социального найма, следовательно, устанавливать приборы учета должен собственники – муниципалитет. Функцию наймодателя муниципального жилищного фонда осуществляет МКУ «Долговой центр».
Несмотря на обращения в МКУ «Долговой центр» приборы учета в занимаемой им муниципальной квартире до настоящего времени не установлены. В результате бездействия должностных лиц наниматель вынужден оплачивать коммунальные услуги не по факту их потребления, а по нормативам, что значительно превышает объем потребляемых им услуг. В адрес генерального директора Учреждения внесено прокурорское представление.
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