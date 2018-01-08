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Тамбов входит в ТОП – 40 лучших городов
Сегодня, 09:01
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Организаторы проекта народного голосования «Лучший город России» подвели итоги года. Тамбов сохранил свою позицию, по количеству «лайков» мы располагаемся на 32-м месте. Лучшим городом стала Пенза, за которую отдали голоса 238 452 пользователей сети интернет.
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