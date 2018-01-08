В Тамбовской области объявлен аукцион по продаже сельскохозяйственных земель 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал постановление о продажи с аукционов 35 сельскохозяйственных земельных участков.

В Тамбове загорелся жилой дом 0 Сегодня 10 января рано утром в Тамбове загорелся жилой дом по улице Бориса Федорова.

Бездействия должностных лиц МКУ «Долговой центр» привело к ущемлению прав горожан 0 Прокуратурой Ленинского района проведена проверка по вопросу установки индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилом помещении в доме №20 по ул. Пионерской в городе Тамбове.

Сегодня в микрорайоне Ласки в городе Тамбове отключат электричество 0 Из-за планового ремонта на электрических сетях 10 января в микрорайоне Ласки в городе Тамбове временно не будет электроэнергии.

В Рассказово столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие 0 Вечером на улице Советская в районе дома №20 в города Рассказово водитель «ЛАДА Гранта» не уступил дорогу и столкнулся с «ВАЗ 21140».

Полицейские поздравили с новогодними праздниками воспитанников школы-интерната 0 Руководство и сотрудники УМВД России по Тамбову поздравили воспитанников Красносвободенской санаторной школы-интернат с новогодними праздниками.

Более 200 тысяч жителей области посетили праздничные мероприятия 0 В новогодние каникулы на территории Тамбовской области активно проходили праздничные мероприятия, которые посетили свыше 200 тысяч жителей и гостей области.

В Тамбове прошло лазерное шоу 0 Традиционно в рождественский вечер в парке усадьбы Асеевых в Тамбове прошло лазерное шоу.

В экстрим-центре «Крылья» разбился мужчина 0 В экстрим-центре «Крылья» на бульваре Строителей в городе Тамбове произошел несчастный случай. При неудачном кувырке на батутах получил смертельную травму молодой человек.

В парке «Дружбы» зарезали женщину 0 Вчера в Тамбове в районе парка Дружбы местные жители обнаружили женщину, которая попросила прохожих о медицинской помощи.

В Рождество злоумышленник украл автомобиль в городе Тамбове 0 По информации УМВД России по Тамбовской области 7 января в полицию обратился житель города Тамбова с заявлением об угоне автомобиля с улицы Сабуровская.

В Тамбовской области закрепили четыре памятника природы 0 Глава администрации Тамбовской области подписал постановление об образовании особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Мичуринск готовится к фестивалю Козла 0 Идет полным ходом подготовка к фестивалю Козла, который пройдет в Мичуринске на масленичной неделе.

Состояние МУП «ТТС» резко ухудшилось 0 Контрольно-счетной палатой города Тамбова проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Тамбовтеплосервис».

Глава администрации Тамбовской области поздравил с Рождеством 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в канун Рождества Христова пожелал всем добра, согласия в семье, здоровья и благополучия.

Продолжаются судебные разбирательства насчет здания XIX века 0 Градозащитники Селиванов А.В. и Архипов А.В. обратились в суд с административным иском к Тамбовской городской Думе о признании незаконным решения Думы о сносе одного из самых старых зданий в городе Тамбове по улице Советская, 107.

В Котовске прошли соревнования по картингу 0 Вчера в Котовске состоялся турнир по зимнему картингу на Кубок главы города.

В Тамбовскую область придут израильские инвестиции 0 Бондарский сыродельный завод выступил инициатором масштабного инвестиционного проекта совместно с Израильскими компаниями.

Продолжаются праздники во дворах Тамбова 0 Во дворах города Тамбова продолжаются мероприятия, посвященные новогодним праздникам.