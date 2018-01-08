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В Тамбове загорелся жилой дом
Сегодня, 09:13
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Сегодня 10 января рано утром в Тамбове загорелся жилой дом по улице Бориса Федорова. Пожар был ликвидирован оперативно уже в 6.20. В результате пожара частично выгорело жилое помещение. Пострадавших нет. От МЧС к ликвидации пожара привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
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