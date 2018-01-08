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В Тамбовской области объявлен аукцион по продаже сельскохозяйственных земель
Сегодня, 11:58
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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал постановление о продажи с аукционов 35 сельскохозяйственных земельных участков. В том числе в Умётском, Уваровском, Гавриловском Мордовском, Петровском, Мучкапском районах и в других муниципальных образованиях Тамбовской области.
Общая площадь земель, выставленных на продажу, составляет около 2 400 га, первоначальная суммарная стоимость оценивается в 51,7 млн. рублей.
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