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В Тамбове пройдут игры в рамках чемпионата ЦФО по волейболу
Сегодня, 07:59
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Тамбовские волейболисты сыграют первые матчи 2018 года дома на паркете ДС «Антей». На наш паркет также выйдут команды из Калуги, Острогожска и Самары. Тур станет последним на предварительном этапе, ВК «Тамбов» достаточно одержать две победы, чтобы выйти из группы в финал турнира.
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