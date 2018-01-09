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Тамбовская область в два раза увеличила экспорт зерна
Сегодня, 16:09
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В 2017 году из Тамбовской области на экспорт в другие страны отправлено около 370 тысяч тонн зерна это в два раза больше чем в 2016 году. Тамбовская область активно сотрудничает с Саудовской Аравией, Китаем, Египтом, Турцией, Германией и другими странами. Тамбовская область планирует в первом полугодии 2018 года отгрузить на экспорт более 320 тыс. тонн зерновых культур.
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