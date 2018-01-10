Тамбовские дворы будут убирать тамбовские компании 0 МКУ «Долговой центр», которое выступает заказчиком работ на оказание услуг по уборке придомовых территорий многоквартирных жилых домов города Тамбова, подвело итоги конкурсного отбора организаций на первое полугодие 2018 года.

Ожидается серьезное понижение температуры 0 В Тамбовской области ударят первые серьезные морозы, температура воздуха в эти выходные опустится до 13-15 градусов ниже нуля, при этом осадков не ожидается.

В Кирсановском районе в ДТП погибло пять человек 0 Сегодня ночью на 81-м километре автодороги Тамбов-Пенза в Кирсановском районе произошло страшное ДТП жертвами, которого стали пять человек.

Тамбовская область в два раза увеличила экспорт зерна 0 В 2017 году из Тамбовской области на экспорт в другие страны отправлено около 370 тысяч тонн зерна это в два раза больше чем в 2016 году.

В Тамбове пройдут игры в рамках чемпионата ЦФО по волейболу 0 Тамбовские волейболисты сыграют первые матчи 2018 года дома на паркете ДС «Антей».

В Тамбовской области создают избирательные штабы кандидатов в Президенты РФ 0 Вчера в Тамбове в здании организации профсоюзов на Комсомольской площади, 3 открыли избирательный штаб Владимира Путина.

В Тамбовской области объявлен аукцион по продаже сельскохозяйственных земель 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал постановление о продажи с аукционов 35 сельскохозяйственных земельных участков.

В Тамбове загорелся жилой дом 0 Сегодня 10 января рано утром в Тамбове загорелся жилой дом по улице Бориса Федорова.

Бездействия должностных лиц МКУ «Долговой центр» привело к ущемлению прав горожан 0 Прокуратурой Ленинского района проведена проверка по вопросу установки индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилом помещении в доме №20 по ул. Пионерской в городе Тамбове.

Сегодня в микрорайоне Ласки в городе Тамбове отключат электричество 0 Из-за планового ремонта на электрических сетях 10 января в микрорайоне Ласки в городе Тамбове временно не будет электроэнергии.

В Рассказово столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие 0 Вечером на улице Советская в районе дома №20 в города Рассказово водитель «ЛАДА Гранта» не уступил дорогу и столкнулся с «ВАЗ 21140».

Полицейские поздравили с новогодними праздниками воспитанников школы-интерната 0 Руководство и сотрудники УМВД России по Тамбову поздравили воспитанников Красносвободенской санаторной школы-интернат с новогодними праздниками.

Более 200 тысяч жителей области посетили праздничные мероприятия 0 В новогодние каникулы на территории Тамбовской области активно проходили праздничные мероприятия, которые посетили свыше 200 тысяч жителей и гостей области.

В Тамбове прошло лазерное шоу 0 Традиционно в рождественский вечер в парке усадьбы Асеевых в Тамбове прошло лазерное шоу.

В экстрим-центре «Крылья» разбился мужчина 0 В экстрим-центре «Крылья» на бульваре Строителей в городе Тамбове произошел несчастный случай. При неудачном кувырке на батутах получил смертельную травму молодой человек.

В парке «Дружбы» зарезали женщину 0 Вчера в Тамбове в районе парка Дружбы местные жители обнаружили женщину, которая попросила прохожих о медицинской помощи.

В Рождество злоумышленник украл автомобиль в городе Тамбове 0 По информации УМВД России по Тамбовской области 7 января в полицию обратился житель города Тамбова с заявлением об угоне автомобиля с улицы Сабуровская.

В Тамбовской области закрепили четыре памятника природы 0 Глава администрации Тамбовской области подписал постановление об образовании особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Мичуринск готовится к фестивалю Козла 0 Идет полным ходом подготовка к фестивалю Козла, который пройдет в Мичуринске на масленичной неделе.