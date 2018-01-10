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Тамбовские дворы будут убирать тамбовские компании
Сегодня, 18:00
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МКУ «Долговой центр», которое выступает заказчиком работ на оказание услуг по уборке придомовых территорий многоквартирных жилых домов города Тамбова, подвело итоги конкурсного отбора организаций на первое полугодие 2018 года. Уборкой дворовых территорий областного центра в новом году будут заниматься тамбовские компании.
Директор учреждения Олег Назаров отметил, что «Долговой центр» располагает механизмами административного воздействия на неисполнительных подрядчиков. Ранее МКУ «Долговой центр» заключило договор с компанией из города Москвы, дворники жалуются на то, что на постоянной основе им задерживают выплаты по заработной плате, искусственно занижают выплаты за проведенную работу и снова не хватает техники для уборки дворов.
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