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В Тамбовском районе изберут главу муниципального образования
Сегодня, 08:59
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В январе в несколько этапов пройдет конкурсный отбор кандидатур на должность главы Тамбовского района Тамбовской области. На должность главы Тамбовского района претендует 5 человек: генеральный директор ООО «Жупиков» Алексей Бородин; гендиректор ООО «Спектр» Александр Четырин; ведущий специалист отдела логистики и складского учета АО «ОРЭС – Тамбов» Виктор Зенкин; главный инженер сектора эксплуатации отдела информатизации по Тамбовской области главного управления Центрального банка РФ по ЦФО, депутат Тамбовского районного Совета народных депутатов Алексей Баронин, член «Молодой Гвардии Единой России» Анастасия Попова.
Конкурс состоит из трех этапов:
1) первый этап – конкурс документов.
2) второй этап – тестирование (Тестирование проводится по перечню вопросов, отражающих теоретические знания Конституции Российской Федерации и основных законодательных актов в области деятельности органов местного самоуправления.
3) третий этап – очное индивидуальное собеседование с претендентами и рассмотрение предложенных претендентами Программ, содержащих основные направления социально-экономического развития муниципального образования.
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