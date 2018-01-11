|
В Тамбове на тепломагистрале произошла серьезная авария
Сегодня, 13:47
Комментариев: 0
Версия для печати
С понижением температуры воздуха коммунальные сети стали не выдерживать. В Тамбове на тепломагистрале по Моршанскому шоссе произошла серьезная авария, которая привела к перебоям в подаче тепла в отдельные многоквартирные дома города, располагающиеся в микрорайоне ТЭЦ. По информации ПАО «Квадра» порыв на магистрали был ликвидирован утром, сейчас оперативные бригады ПАО «Квадра» работают над устранением последствий аварии.
Фото «Тамбов-информ»
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.