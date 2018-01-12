Пиявка должна быть здоровой - УФАС вынесло решение в отношении МУП «Аптека №3» Комментариев: 0



Согласно протоколу заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе было подано 3 заявки от следующих участников торгов – заявка №1 - ООО «Гирудо-мед.юг» и две заявки от ИП. Этим же протоколом оформлено решение членов комиссии о допуске и соответствии требованиям запроса котировок заявки № 1, и об отклонении заявок № 2 и № 3. Касаемо причин отклонения заявки № 2 в протоколе указано следующее: «1) Отсутствует указание на наличие лицензии на производство лекарственных средств. 2) В технических характеристиках отсутствуют точные показатели: «Пиявка должна быть здоровой, не иметь повреждений на теле и присосках». Заявитель обратился в Тамбовское УФАС России с жалобой на действия комиссии МУП «Аптека №3» при проведении закупки. В качестве доводов жалобы он указал, что комиссия аптеки неправомерно отклонила его заявку.



В ходе рассмотрения жалобы представитель аптеки пояснил, что участник торгов в своей заявке указал «… Пиявка должна быть здоровой, не иметь повреждений на теле и присосках» тем самым не указал, что пиявка будет здоровой и у неё будут отсутствовать повреждения на её теле. Комиссия Тамбовского УФАС России отмечает, что каких либо требований к правилам по заполнению заявок документация о проведении запроса котировок не содержит, в т.ч. относительно недопустимости при формировании предложения применять слово «должна». Таким образом, комиссией МУП «Аптека №3» неправомерно принято решение о несоответствии сведений, указанных в заявке №2, требованиям документации о проведении запроса котировок на поставку пиявок медицинских в связи с указанием в заявке слово «должна».



По вопросу лицензии, то заявитель предоставил письмо Минздрава России (от 31.07.2017 № 20-2/3079596-1023), согласно которому медицинская пиявка представляет собой живой организм и не может быть отнесена ни к лекарственным препаратам, ни к медицинским изделиям, не подлежит государственной регистрации и включению в государственный реестр лекарственных средств.



Комиссия Тамбовского УФАС России пришла к выводу о нарушении комиссией по рассмотрению котировочных заявок пункта 4 статьи 40 Положения о закупках МУП «Аптека №3», в адрес учреждения внесено предписание. МУП «Аптека №3» (далее - Заказчик) опубликовало в единой информационной системе в сфере закупок извещение о проведении запроса котировок на поставку пиявок медицинских цена - 1 350 000 руб.Согласно протоколу заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе было подано 3 заявки от следующих участников торгов – заявка №1 - ООО «Гирудо-мед.юг» и две заявки от ИП. Этим же протоколом оформлено решение членов комиссии о допуске и соответствии требованиям запроса котировок заявки № 1, и об отклонении заявок № 2 и № 3. Касаемо причин отклонения заявки № 2 в протоколе указано следующее: «1) Отсутствует указание на наличие лицензии на производство лекарственных средств. 2) В технических характеристиках отсутствуют точные показатели: «Пиявка должна быть здоровой, не иметь повреждений на теле и присосках». Заявитель обратился в Тамбовское УФАС России с жалобой на действия комиссии МУП «Аптека №3» при проведении закупки. В качестве доводов жалобы он указал, что комиссия аптеки неправомерно отклонила его заявку.В ходе рассмотрения жалобы представитель аптеки пояснил, что участник торгов в своей заявке указал «… Пиявка должна быть здоровой, не иметь повреждений на теле и присосках» тем самым не указал, что пиявка будет здоровой и у неё будут отсутствовать повреждения на её теле. Комиссия Тамбовского УФАС России отмечает, что каких либо требований к правилам по заполнению заявок документация о проведении запроса котировок не содержит, в т.ч. относительно недопустимости при формировании предложения применять слово «должна». Таким образом, комиссией МУП «Аптека №3» неправомерно принято решение о несоответствии сведений, указанных в заявке №2, требованиям документации о проведении запроса котировок на поставку пиявок медицинских в связи с указанием в заявке слово «должна».По вопросу лицензии, то заявитель предоставил письмо Минздрава России (от 31.07.2017 № 20-2/3079596-1023), согласно которому медицинская пиявка представляет собой живой организм и не может быть отнесена ни к лекарственным препаратам, ни к медицинским изделиям, не подлежит государственной регистрации и включению в государственный реестр лекарственных средств.Комиссия Тамбовского УФАС России пришла к выводу о нарушении комиссией по рассмотрению котировочных заявок пункта 4 статьи 40 Положения о закупках МУП «Аптека №3», в адрес учреждения внесено предписание.



