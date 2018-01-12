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Более тысячи жителей Тамбовского района остались без газа
Сегодня, 19:44
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В поселке Комсомолец Тамбовского района произошло срабатывание предохранительного запора клапана на газораспределительной станции АО «Газпром газораспределение Тамбов», что привело к массовому отключению от газоснабжения более тысячи потребителей. Ведутся аварийно-восстановительные работы, температура наружного воздуха составляет минус 10 градусов.
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