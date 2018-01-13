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Канализационные воды затопили улицу Гастелло
Сегодня, 18:19
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Сегодня в Тамбове произошла коммунальная авария, из неучтенного канализационного коллектора на проезжую часть по ул. Гастелло в районе стадиона «Локомотив» гейзером начался развил нечистот. Для установления и устранения причин на месте технологического отказа работает аварийная бригада АО «ТКС». Проведена работа по изменению схемы дорожного движения на пересечения улиц Гастелло и 40 лет Октября.
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