Unable to load Mainlink code. Directory is not writeable! Канализационные воды затопили улицу Гастелло » Тамбов-информ – новости Тамбова и Тамбовской области, погода, каталог
Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Котовск привлечет более 10,7 млрд. рублей инвестиций

В Тамбовской области создают избирательные штабы кандидатов в Президенты РФ

Состояние МУП «ТТС» резко ухудшилось

Продолжаются праздники во дворах Тамбова

Три районных прокуратуры выявили нарушения в благоустройстве дворов Тамбова

Тамбовский областной суд рассмотрит дело экс-главы Тамбова

Поздравляем вас с наступающим Новым Годом!

Тамбов в списке бедных столиц субъектов страны

Мы помним ваш подвиг

Тамбовские коммунальные системы задолжали городу миллионы рублей

Тамбовская область получила неудовлетворительную оценку по уровню среды для СМИ

Депутаты гордумы отказались аккредитовывать журналистов

» » Канализационные воды затопили улицу Гастелло

Канализационные воды затопили улицу Гастелло

Сегодня, 18:19
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня в Тамбове произошла коммунальная авария, из неучтенного канализационного коллектора на проезжую часть по ул. Гастелло в районе стадиона «Локомотив» гейзером начался развил нечистот. Для установления и устранения причин на месте технологического отказа работает аварийная бригада АО «ТКС». Проведена работа по изменению схемы дорожного движения на пересечения улиц Гастелло и 40 лет Октября.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

На западе Тамбова из-за ремонта коллектора будет затруднено движение

Фоторепортаж с места автоаварии на Гастелло

Работы по ремонту коллектора на улице Гастелло продлили до 18 декабря

Из-за футбольного матча сегодня запретят остановку по улице Гастелло

По следам аварии на Гастелло

Канализационные сети Тамбова приведут в порядок

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

Канализационные воды затопили улицу Гастелло

Сегодня, 18:19
0
Сегодня в Тамбове произошла коммунальная авария, из неучтенного канализационного коллектора на проезжую часть по ул. Гастелло в районе стадиона «Локомотив» гейзером начался развил нечистот.

Более тысячи жителей Тамбовского района остались без газа

Вчера, 19:44
0
В поселке Комсомолец Тамбовского района произошло срабатывание предохранительного запора клапана на газораспределительной станции АО «Газпром газораспределение Тамбов», что привело к массовому отключению от газоснабжения более тысячи потребителей.

Котовск привлечет более 10,7 млрд. рублей инвестиций

Вчера, 17:16
0
Администрация Тамбовской области подписала рамочные соглашения с инвесторами о реализации девяти масштабных инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития в городе Котовске.

Администрация области закупила светомузыкальные бокалы почти на 300 тыс. рублей

Вчера, 08:06
0
Администрация Тамбовской области в конце 2017 года в очередной раз решила закупить сувенирные изделия — бокалы со светомузыкальным эффектом в количество 150 штук общей стоимостью – 295 тыс. рублей.

Пиявка должна быть здоровой - УФАС вынесло решение в отношении МУП «Аптека №3»

Вчера, 06:57
0
МУП «Аптека №3» (далее - Заказчик) опубликовало в единой информационной системе в сфере закупок извещение о проведении запроса котировок на поставку пиявок медицинских цена - 1 350 000 руб.

В Тамбове будет избран новый председатель избирательной комиссии

13 января 2018
0
Как стало известно редакции ИА «Тамбов-информ» кандидатура действующего председателя избирательной комиссии города Тамбова Сергея Русакова не была предложена в новый состав комиссии, который планирует приступить к работе после решения городской Думы в феврале текущего года.

Группа «ЕжеВикА» проводит конкурс для детей

13 января 2018
0
Арт-фолк группа «ЕжеВикА» проводит конкурс детского рисунка. Присылайте работы Ваших детей, на которых изображена группа или её отдельные участники. Конкурс продлится до 20 января. Опубликовать фото рисунка можно в сообществе «ЕжеВикА» ВК https://vk.com/ezhevikatambov .

В Тамбове на тепломагистрале произошла серьезная авария

13 января 2018
0
С понижением температуры воздуха коммунальные сети стали не выдерживать.

Продолжаются разбирательства по признанию недействительным отбора регионального оператора по обращению с отходами

13 января 2018
0
Продолжаются судебные разбирательства по признанию недействительным отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовской области.

В Тамбовском районе изберут главу муниципального образования

13 января 2018
0
В январе в несколько этапов пройдет конкурсный отбор кандидатур на должность главы Тамбовского района Тамбовской области.

Тамбовские дворы будут убирать тамбовские компании

12 января 2018
0
МКУ «Долговой центр», которое выступает заказчиком работ на оказание услуг по уборке придомовых территорий многоквартирных жилых домов города Тамбова, подвело итоги конкурсного отбора организаций на первое полугодие 2018 года.

Ожидается серьезное понижение температуры

12 января 2018
0
В Тамбовской области ударят первые серьезные морозы, температура воздуха в эти выходные опустится до 13-15 градусов ниже нуля, при этом осадков не ожидается.

В Кирсановском районе в ДТП погибло пять человек

12 января 2018
0
Сегодня ночью на 81-м километре автодороги Тамбов-Пенза в Кирсановском районе произошло страшное ДТП жертвами, которого стали пять человек.

Тамбовская область в два раза увеличила экспорт зерна

11 января 2018
0
В 2017 году из Тамбовской области на экспорт в другие страны отправлено около 370 тысяч тонн зерна это в два раза больше чем в 2016 году.

В Тамбове пройдут игры в рамках чемпионата ЦФО по волейболу

11 января 2018
0
Тамбовские волейболисты сыграют первые матчи 2018 года дома на паркете ДС «Антей».

В Тамбовской области создают избирательные штабы кандидатов в Президенты РФ

11 января 2018
0
Вчера в Тамбове в здании организации профсоюзов на Комсомольской площади, 3 открыли избирательный штаб Владимира Путина.

В Тамбовской области объявлен аукцион по продаже сельскохозяйственных земель

10 января 2018
0
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал постановление о продажи с аукционов 35 сельскохозяйственных земельных участков.

В Тамбове загорелся жилой дом

10 января 2018
0
Сегодня 10 января рано утром в Тамбове загорелся жилой дом по улице Бориса Федорова.

Тамбов входит в ТОП – 40 лучших городов

10 января 2018
0
Организаторы проекта народного голосования «Лучший город России» подвели итоги года.

Бездействия должностных лиц МКУ «Долговой центр» привело к ущемлению прав горожан

10 января 2018
0
Прокуратурой Ленинского района проведена проверка по вопросу установки индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилом помещении в доме №20 по ул. Пионерской в городе Тамбове.

Сегодня в микрорайоне Ласки в городе Тамбове отключат электричество

10 января 2018
0
Из-за планового ремонта на электрических сетях 10 января в микрорайоне Ласки в городе Тамбове временно не будет электроэнергии.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ в качестве электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, жирков, заповедник, мичуринск, мичуринский район, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, юрий жирков

Показать все теги