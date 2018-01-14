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В Тамбовской области увеличилось количество чрезвычайных происшествий
Сегодня, 07:38
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В январе в Тамбовской области заметно увеличилось количество чрезвычайных происшествий, прежде всего это касается роста ДТП и пожаров. Основными причинами происшествий являются ухудшение погодных условий и пренебрежения гражданами элементарными правилами безопасности. Спасатели призывают граждан быть бдительными и соблюдать осторожность в быту, на дорогах и водоемах, особенно в преддверии Крещения Господня.
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