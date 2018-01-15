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ТГУ в тройке рекордсменов по защите «фальшивых» диссертаций
Сегодня, 19:30
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Эксперты сетевого сообщества «Диссернет» составили рейтинг высших учебных заведений по числу защищенных диссертаций с признаками плагиата. Лидером по количеству защищенных кандидатских и докторских работ с признаками плагиата стали Московский педагогический государственный университет, Российская академия государственной службы и ТГУ имени Г.Р.Державина. В Тамбовском университете имени Державина назвали подсчеты «Диссернета» объективными.
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