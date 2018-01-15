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В Тамбове откроют памятники Герою Советского Союза Василию Сенько и Александру Московскому
Сегодня, 19:43
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На заседании Совета Тамбовского регионального отделения РВИО подвели итоги работы за прошлый год и обсудили планы на 2018. В ушедшем году построено и открыто 10 мемориалов памяти, активно развивалось поисковое движение. В феврале в Тамбове будут открыты памятники Герою Советского Союза Василию Сенько и Герою Советского Союза Александру Московскому.
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