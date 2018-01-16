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Закуплены новые автомобили для социальных учреждений области
Сегодня, 07:32
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В рамках федеральной программы закуплены для социальных учреждений Тамбовской области 12 автомобилей скорой помощи и 25 школьных автобусов. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в торжественной обстановке вручил главврачам центральных районных больниц и главам муниципальных образований ключи от новой техники.
- «Мы не просто решаем проблему износа автопарка, а повышаем качество оказания медицинских услуг в регионе. Это задача президента Российской Федерации Владимира Путина. Уверен, что при нашем софинансировании мы будем решать эту задачу своевременно, результативно» - сказал Александр Никитин.
Фото Марины Смолеевой
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