Закуплены новые автомобили для социальных учреждений области 0 В рамках федеральной программы закуплены для социальных учреждений Тамбовской области 12 автомобилей скорой помощи и 25 школьных автобусов.

Завершено расследование дела о незаконном обороте 300 тысяч бутылок контрафактного алкоголя 0 Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте 300 тысяч бутылок контрафактного алкоголя.

В Тамбове откроют памятники Герою Советского Союза Василию Сенько и Александру Московскому 0 На заседании Совета Тамбовского регионального отделения РВИО подвели итоги работы за прошлый год и обсудили планы на 2018.

ТГУ в тройке рекордсменов по защите «фальшивых» диссертаций 0 Эксперты сетевого сообщества «Диссернет» составили рейтинг высших учебных заведений по числу защищенных диссертаций с признаками плагиата.

Прокуратура подтвердила нецелевое использование средств дольщиков по ул. Коммунальная, 46 0 Прокурорской проверкой установлен факт нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства многоквартирного дома №46 по ул. Коммунальная в городе Тамбове.

Водитель «Рено Логан» стал виновником тройного ДТП 0 На перекрёстке улиц Советская и Чичканова в городе Тамбове произошло тройное ДТП.

В Тамбовской области увеличилось количество чрезвычайных происшествий 0 В январе в Тамбовской области заметно увеличилось количество чрезвычайных происшествий, прежде всего это касается роста ДТП и пожаров.

Александр Никитин выступил в Совете Федерации 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил в Совете Федерации ФС РФ на заседании профильного комитета по вопросам исполнения регионами полномочий, переданных с федерального уровня.

Канализационные воды затопили улицу Гастелло 0 Сегодня в Тамбове произошла коммунальная авария, из неучтенного канализационного коллектора на проезжую часть по ул. Гастелло в районе стадиона «Локомотив» гейзером начался развил нечистот.

Более тысячи жителей Тамбовского района остались без газа 0 В поселке Комсомолец Тамбовского района произошло срабатывание предохранительного запора клапана на газораспределительной станции АО «Газпром газораспределение Тамбов», что привело к массовому отключению от газоснабжения более тысячи потребителей.

Котовск привлечет более 10,7 млрд. рублей инвестиций 0 Администрация Тамбовской области подписала рамочные соглашения с инвесторами о реализации девяти масштабных инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития в городе Котовске.

Администрация области закупила светомузыкальные бокалы почти на 300 тыс. рублей 0 Администрация Тамбовской области в конце 2017 года в очередной раз решила закупить сувенирные изделия — бокалы со светомузыкальным эффектом в количество 150 штук общей стоимостью – 295 тыс. рублей.

Пиявка должна быть здоровой - УФАС вынесло решение в отношении МУП «Аптека №3» 0 МУП «Аптека №3» (далее - Заказчик) опубликовало в единой информационной системе в сфере закупок извещение о проведении запроса котировок на поставку пиявок медицинских цена - 1 350 000 руб.

В Тамбове будет избран новый председатель избирательной комиссии 0 Как стало известно редакции ИА «Тамбов-информ» кандидатура действующего председателя избирательной комиссии города Тамбова Сергея Русакова не была предложена в новый состав комиссии, который планирует приступить к работе после решения городской Думы в феврале текущего года.

Группа «ЕжеВикА» проводит конкурс для детей 0 Арт-фолк группа «ЕжеВикА» проводит конкурс детского рисунка. Присылайте работы Ваших детей, на которых изображена группа или её отдельные участники. Конкурс продлится до 20 января. Опубликовать фото рисунка можно в сообществе «ЕжеВикА» ВК https://vk.com/ezhevikatambov .

В Тамбове на тепломагистрале произошла серьезная авария 0 С понижением температуры воздуха коммунальные сети стали не выдерживать.

Продолжаются разбирательства по признанию недействительным отбора регионального оператора по обращению с отходами 0 Продолжаются судебные разбирательства по признанию недействительным отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовской области.

В Тамбовском районе изберут главу муниципального образования 0 В январе в несколько этапов пройдет конкурсный отбор кандидатур на должность главы Тамбовского района Тамбовской области.

Тамбовские дворы будут убирать тамбовские компании 0 МКУ «Долговой центр», которое выступает заказчиком работ на оказание услуг по уборке придомовых территорий многоквартирных жилых домов города Тамбова, подвело итоги конкурсного отбора организаций на первое полугодие 2018 года.

Ожидается серьезное понижение температуры 0 В Тамбовской области ударят первые серьезные морозы, температура воздуха в эти выходные опустится до 13-15 градусов ниже нуля, при этом осадков не ожидается.