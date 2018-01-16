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В Тамбове водитель грузовика сбил женщину и скрылся
Сегодня, 14:49
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На улице Гагарина в городе Тамбове произошло ДТП, водитель на грузовике красного цвета сбил женщину, которая находилась на дороге и собиралась перейти её в неположенном месте. Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу за медицинской помощью. Только за прошедшие сутки в области зарегистрировано 27 ДТП с материальным ущербом.
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