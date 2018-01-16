В школе «Сколково» выявлены хищения на миллионы рублей 0 В прошлом году в Тамбове открыли IT-школу «Сколково» на реализацию проекта было выделено почти 2 млрд. руб.

В Тамбове водитель грузовика сбил женщину и скрылся 0 На улице Гагарина в городе Тамбове произошло ДТП, водитель на грузовике красного цвета сбил женщину, которая находилась на дороге и собиралась перейти её в неположенном месте.

Закуплены новые автомобили для социальных учреждений области 0 В рамках федеральной программы закуплены для социальных учреждений Тамбовской области 12 автомобилей скорой помощи и 25 школьных автобусов.

Завершено расследование дела о незаконном обороте 300 тысяч бутылок контрафактного алкоголя 0 Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте 300 тысяч бутылок контрафактного алкоголя.

В Тамбове откроют памятники Герою Советского Союза Василию Сенько и Александру Московскому 0 На заседании Совета Тамбовского регионального отделения РВИО подвели итоги работы за прошлый год и обсудили планы на 2018.

ТГУ в тройке рекордсменов по защите «фальшивых» диссертаций 0 Эксперты сетевого сообщества «Диссернет» составили рейтинг высших учебных заведений по числу защищенных диссертаций с признаками плагиата.

Прокуратура подтвердила нецелевое использование средств дольщиков по ул. Коммунальная, 46 0 Прокурорской проверкой установлен факт нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства многоквартирного дома №46 по ул. Коммунальная в городе Тамбове.

Водитель «Рено Логан» стал виновником тройного ДТП 0 На перекрёстке улиц Советская и Чичканова в городе Тамбове произошло тройное ДТП.

В Тамбовской области увеличилось количество чрезвычайных происшествий 0 В январе в Тамбовской области заметно увеличилось количество чрезвычайных происшествий, прежде всего это касается роста ДТП и пожаров.

Александр Никитин выступил в Совете Федерации 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил в Совете Федерации ФС РФ на заседании профильного комитета по вопросам исполнения регионами полномочий, переданных с федерального уровня.

Канализационные воды затопили улицу Гастелло 0 Сегодня в Тамбове произошла коммунальная авария, из неучтенного канализационного коллектора на проезжую часть по ул. Гастелло в районе стадиона «Локомотив» гейзером начался развил нечистот.

Более тысячи жителей Тамбовского района остались без газа 0 В поселке Комсомолец Тамбовского района произошло срабатывание предохранительного запора клапана на газораспределительной станции АО «Газпром газораспределение Тамбов», что привело к массовому отключению от газоснабжения более тысячи потребителей.

Котовск привлечет более 10,7 млрд. рублей инвестиций 0 Администрация Тамбовской области подписала рамочные соглашения с инвесторами о реализации девяти масштабных инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития в городе Котовске.

Администрация области закупила светомузыкальные бокалы почти на 300 тыс. рублей 0 Администрация Тамбовской области в конце 2017 года в очередной раз решила закупить сувенирные изделия — бокалы со светомузыкальным эффектом в количество 150 штук общей стоимостью – 295 тыс. рублей.

Пиявка должна быть здоровой - УФАС вынесло решение в отношении МУП «Аптека №3» 0 МУП «Аптека №3» (далее - Заказчик) опубликовало в единой информационной системе в сфере закупок извещение о проведении запроса котировок на поставку пиявок медицинских цена - 1 350 000 руб.

В Тамбове будет избран новый председатель избирательной комиссии 0 Как стало известно редакции ИА «Тамбов-информ» кандидатура действующего председателя избирательной комиссии города Тамбова Сергея Русакова не была предложена в новый состав комиссии, который планирует приступить к работе после решения городской Думы в феврале текущего года.

Группа «ЕжеВикА» проводит конкурс для детей 0 Арт-фолк группа «ЕжеВикА» проводит конкурс детского рисунка. Присылайте работы Ваших детей, на которых изображена группа или её отдельные участники. Конкурс продлится до 20 января. Опубликовать фото рисунка можно в сообществе «ЕжеВикА» ВК https://vk.com/ezhevikatambov .

В Тамбове на тепломагистрале произошла серьезная авария 0 С понижением температуры воздуха коммунальные сети стали не выдерживать.

Продолжаются разбирательства по признанию недействительным отбора регионального оператора по обращению с отходами 0 Продолжаются судебные разбирательства по признанию недействительным отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовской области.

В Тамбовском районе изберут главу муниципального образования 0 В январе в несколько этапов пройдет конкурсный отбор кандидатур на должность главы Тамбовского района Тамбовской области.