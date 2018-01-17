|
Дороги в центре города Тамбова будут переделывать
Сегодня, 07:36
Комментариев: 0
Версия для печати
Ремонт дорог по улицам Красная, Носовская и Октябрьская в районе центрального рынка города Тамбова будет выполнять новый подрядчик. Компания «Норд» за некачественное выполнение работ данных улиц заплатит неустойку и будет внесена в региональный реестр недобросовестных подрядных организации.
Результаты лабораторных исследований проб асфальта показали, что физико-механические свойства определенного количества образцов не соответствуют нормативным требованиям. Это привело к тому, что на основании заключения лаборатории работы не были приняты заказчиком.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.