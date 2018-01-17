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За убийство 12 лет колонии строгого режима
Сегодня, 07:52
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В Моршанском районе местный житель был осужден за убийство. Как установлено судом осенью 2017 года пострадавший встретил в кафе двух знакомых. После закрытия заведения он пригласил знакомых к себе в гости, где продолжилось распитие спиртных напитков. Во время застолья между хозяином и одним из гостей возникла ссора, переросшая в драку. Молодой человек нанёс пострадавшему более 30 ножевых ранений, медики констатировали его смерть. Убийцу приговорили к наказанию в виде 12 лет колонии строгого режима.
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